Пассажиропоток в общественном транспорте упал на 24 процента в Санкт-Петербурге

Пассажиропоток в общественном транспорте Санкт-Петербурга снизился на 24 процента Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге пассажиропоток снизился на 24% процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Об этом в четверг, 8 октября 2020 года, рассказали в Смольном. При этом он продолжает падать. Так, за первую неделю октября снижение составило 100 тысяч человек.

- Снижение пассажиропотока связано с мерами против распространения коронавируса. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работников, не участвующих непосредственно в обеспечении функционирования организации, а также сохранить его для работников, которые уже работают удаленно, - отметили в администрации города.

Также в Петербурге с 1 октября усилили контроль за ношением масок и перчаток. А комитет по транспорту призвал людей старше 65 лет по возможности не пользоваться общественным транспортом в часы пик.

С 1 октября, в связи с усилением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, стоимость СИЗ для пассажиров снижена до 10 рублей.