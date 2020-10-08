Прокуратура проверит петербургскую гимназию, из окна которой выпал восьмиклассник

Прокуратура проводит проверку по факту падения восьмиклассника из окна четвертого этажа гимназии в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Санкт-Петербурга нагрянула с проверкой в гимназию №67 на улице Профессора Попова, где из окна выпал восьмиклассник. Напомним, мальчик свалился с четвертого этажа на глазах у одноклассников. Медики скорой помощи, оперативно прибывшие на место, диагностировали у подростка тяжелые травмы, его госпитализировали в больницу. На место приехали полицейские и Следком.

- Прокуратура проверит соблюдение законодательства со стороны субъектов профилактики, в том числе в действиях ответственных должностных лиц гимназии. По итогам мероприятия решится вопрос о том, принимать или нет меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Добавим, что хотя бы предварительной информации о причинах падения подростка от официальных источников не было. В гимназии продолжают работать правоохранительные органы.