Рекордное число человек потерялось за сентябрь 2020 года в Санкт-Петербурге

ПО "ЛизаАлерт" насчитал рекордное число заявок о пропавших людях в Санкт-Петербурге за сентябрь 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о том, что за сентябрь 2020 года в Санкт-Петербурге потерялось рекордное количество человек. Волонтеры приняли 465 заявок на пропавших людей (для сравнения, в августе - 408). Многие из них касались заплутавших грибников. Среди этого числа поисковики нашли 424 человека, целыми и невредимыми. К сожалению, есть и погибшие – за сентябрь это 18 пропавших.

Статистика по пропавшим людям за сентябрь 2020 года в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

- Мы продолжаем бить рекорды по заявкам и такая стабильность нам не по душе. В сентябре 2020 года в наше петербургское отделение поступало в среднем на две заявки в день больше, чем в минувшем августе, - рассказали в группе ПО «ЛизаАлерт» во Вконтакте.

Поисковики советуют не гулять в темное время суток в лесу, не ходить в одиночку и не забывать заряжать телефоны. Помимо этого специалисты просят рассказывать о правилах безопасности детям, а также обращать внимание на окружающих, ведь, возможно, какая-нибудь дезориентированная пенсионерка может нуждаться в помощи не меньше, чем заблудший в природе грибник.