Почти 1,4 млн петербуржцев привились от гриппа

Почти 1,4 миллиона жителей Санкт-Петербурга сделали прививку от гриппа. Фото: Олег ЗОЛОТО

На 8 октября 2020 года почти 1,4 миллиона петербуржцев уже привились от гриппа. Из этого числа чуть больше 200 тысяч – дети, а беременных около 5 тысяч. Остальные вакцинированные – взрослые.

Поставить прививку сейчас можно во всех районах Санкт-Петербурга. На этой неделе 334 бригады медиков работают на 411 объектах. Также в 15 районах есть передвижные прививочные пункты, которые находятся в популярных общественных местах вроде торговых центров или станций метро.

- В числе лидеров по вакцинации – Выборгский район. Там привились 43 220 человек. Иммунизация детского населения и беременных против гриппа началась с 31 августа, взрослых – со 2 сентября, - сообщает пресс-служба Смольного.

Добавим, что в 2020 году власти планируют привить 3,24 млн горожан. Из них в рамках национального календаря прививок стоит планка в 2,7 млн человек.