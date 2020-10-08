Комздрав не исключил, что плановую госпитализацию вновь ограничат в Санкт-Петербурге

Комздрав допустил повторное ограничение плановой госпитализации в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец не исключил, что плановую госпитализацию пациентов в городе могут снова ограничить, как это уже было в пик пандемии минувшей весной. По словам чиновника, все зависит от эпидемиологической ситуации и нагрузке медучреждений.

- Если нагрузка стационарной сети будет приближаться к пиковой, то вполне допускаю, что мы примем те же шаги, что были весной – ограничим плановую госпитализацию. Но если такого не будет, то наши многопрофильные больницы смогут оказывать и плановую медпомощь, - отметил Лисовец в эфире телепрограммы «Обратная связь».

По данным комздрава, в Санкт-Петербурге сейчас развернуто 5 тысяч коек для больных коронавирусом. При необходимости их число возрастет до 12 тысяч в сжатые сроки. Это позволит сохранить работу многопрофильных стационаров для пациентов с другими заболеваниями.