Беглов попросил петербуржцев избегать общественных мест ради борьбы с коронавирусом

Беглов напомнил петербуржцам о мерах безопасности во время пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в очередной раз попросил горожан соблюдать меры безопасности по коронавирусу. Вот только в этот раз градоначальник призывает еще и избегать общественных мест, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости инфекцией.

- Борьба с пандемией – это не только дело органов государственной власти и муниципалитетов. Жители сами должны участвовать в этой борьбе. Использовать маски, дезинфекторы и избегать общественных мест. Лучше соблюдать эти элементарные требования, нежели оказаться в больнице, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного по итогам эфира на «России-24».

Губернатор добавил, что ввод жестких ограничений не входит в планы властей. Но запретов не избежать, если бизнес и рядовые горожане не подойдут ответственно к распоряжениям Смольного и просьбам врачей.

Пока что коек для пациентов с COVID-19 в Северной столице достаточно – около 5 тысяч. В «Ленэкспо» есть дополнительный резерв в виде 2,5 тысячи мест – временный госпиталь заработает уже с 12 октября.