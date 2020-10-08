БДТ имени Товстоногова отменил спектакль из-за коронавируса у ведущего артиста

БДТ имени Товстоногова объявил о переносе спектакля из-за коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

БДТ имени Товстоногова неожиданно перенес премьеры спектакля «Джульетта», музыку к которой написал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Причина – выявленный коронавирус у одного из артистов, исполняющих, судя по всему, важнейшую роль.

Напомним, спектакль поставили эстонские художники и режиссеры Тийт Оясоо и Эне-Лийс Семпер. Роль Джульетты исполнила приглашенная актриса и известная певица Муся Тотибадзе. Личность зараженного при это не раскрывается.

- Поскольку этого артиста в спектакле невозможно заменить, а также беря в расчет то, что в БДТ уделяется повышенное внимание безопасности и здоровью зрителей и сотрудников театра, мы приняли единственное верное решение – перенести премьерные показы 9 и 10 октября. Купленные билеты будут действительны, но их можно и вернуть, - сообщает пресс-служба театра.