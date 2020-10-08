Названа причина жесткого падения восьмиклассника из окна гимназии в Санкт-Петербурге

Причиной падения восьмиклассника из окна петербургской гимназии стал толчок от одноклассника. Фото: Олег ЗОЛОТО

Появилась предварительная причина жесткого падения восьмиклассника из окна гимназии №67 в Санкт-Петербурге – баловство во время перемены, чуть не закончившееся трагедией. Мальчик играл вместе с одноклассниками, находясь в классе на четвертом этаже. В какой-то момент забава перешла к открытому окну.

- Во время игрового момента один из одноклассников подтолкнул мальчика. В результате школьник упал с высоты четвертого этажа. Подробности происшествия выясняются, родителей, одноклассников и очевидцев сейчас опрашивают, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, школьник получил тяжелые травмы, сейчас он в больнице. Инцидентом уже занялась прокуратура, которая проверяет, насколько соблюдалось законодательство со стороны должностных лиц гимназии и органов профилактики.