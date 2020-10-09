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Медуниверситет имени Павлова готов принять больных коронавирусом и задействовать студентов

В течение недели вуз может разместить в своих корпусах около 200 коек, 100 из которых - реанимационные
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Первый медуниверситет имени Павлова готов оперативно развернуть 200 коек для лечения больных коронавирусом.

Первый медуниверситет имени Павлова готов оперативно развернуть 200 коек для лечения больных коронавирусом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил Минздрава РФ повторно выделить места для лечения больных коронавирусом в федеральных учреждениях.

Речь идет и о Первом медуниверситете имени Павлова. Ректор вуза Сергей Багненко рассказал, что в случае ухудшения эпидситуации в нескольких корпусах в течение недели можно развернуть около 200 коек, причем почти 100 мест из этого числа – для реанимации.

- Конечно, мы готовы работать в таком режиме. Другое дело, что понадобится несколько дней для создания санпропускников, шлюзов, соответствующих зон и так далее. Да, студентов планируем привлекать, но только на добровольной основе и обеспечив их средствами индивидуальной защиты и предварительно организовав для них полноценное обучение. И чтобы это было плюсом для их практики, но не шло в ущерб учебной деятельности, - рассказал Багненко в эфире телепрограммы «Обратная связь».