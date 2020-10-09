«Порше» за 8 млн рублей разбился в жестком ДТП на Невском проспекте

Люксовый "Порше" разбился в ДТП на Невском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Porsche 911 Carrera стоимостью от 8 млн рублей попал в жесткое ДТП прямо в центре Санкт-Петербурга, влетев в «Шкоду» и зацепив «Хендай». Авария произошла вечером 8 октября на перекрестке Невского проспекта и улицы Марата. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал, если не считать убитую люксовую иномарку, ремонт которой влетит в копеечку.

"Шкода" пыталась повернуть на Невский, но "поймала" на себе "Порше". Фото: vk.com/spb_today

Фотографии с места аварии тут же появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», где люди делились своими версиями произошедшего, поскольку официальной информации от ГИБДД не поступало.

- Сегодня на Невском на светофоре стояла за этим «Порше», стартанул он так, что через секунду его и след простыл...

- «Порше» ехал на зеленый. На этом перекрестке для тех, кто по Невскому движется, не одновременно загорается красный. Сначала для тех, кто едет от Восстания, а через какое-то время для тех, кто едет к Восстания. Видимо, водитель «Шкоды» увидел, что справа от него Невский встал и поехал, не зная причуд этого перекрестка.