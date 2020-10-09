«Малыш-викинг» из Санкт-Петербурга покорил чемпионат России по спортивному мечу

Петербургский "детсадовец-викинг" взял два серебра на чемпионате России по спортивному мечу. Фото: предоставлено группой поддержки спортсменов

Юный петербуржец Лаврентий Сергель покорил сердца жюри и зрителей на чемпионате России по спортивному мечу, прошедшего в Вологде. «Детсадовец-викинг» выступал в категории от 4 до 5 лет и умело обращался со спортивным мечом. На родителях мальчик уже «поупражнялся». Теперь ему противостояли ребята практически его возраста, которые вышли отчаянно биться за победу. Бои шли напряженно, но итог для Лаврентия успешный – два серебра в копилке парня на первых его крупных соревнованиях.

Кроме него команда петербургских юниоров взяла еще россыпь медалей. Всего же в чемпионате приняли участия около 120 человек.

Более старшие коллеги по цеху тоже не подвели. Фото: предоставлено группой поддержки спортсменов

- Матвей Кузьмин завоевал две бронзовые медали среди бойцов 10-11 лет в номинациях «щит-меч» и «меч-баклер». Владислав Малич привез домой серебро в категории 12-13 лет, - рассказывают в петербургской делегации меченосцев.