Облачно и тепло будет 9 октября в Санкт-Петербурге

В пятницу в Петербурге будет облачно, но довольно тепло. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последний рабочий день недели будет в Санкт-Петербурге достаточно теплым, но пасмурным. 9 октября синоптики не обещают горожанам яркого солнца или по-настоящему летней жары, но для середины осени погода будет достаточно приятной.

- В пятницу ожидается преобладание облачной погоды. Днем преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Температура утром составит +12…+14, а днем до +15 градусов. Атмосферное давление изменится мало, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По состоянию на 7:30 утра в Петербурге облачно, но уже достаточно тепло. Термометры показывают +19,9 градуса. В городе дует еле заметный восточный ветер скоростью 1-3 метра в секунду. Давление держится на уровне 761,3 мм ртутного столба, а влажность достигает 93%.