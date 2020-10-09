Старая «девятка», в которой спали бездомные, сгорела ночью на Курляндской улице

"Девятка" сгорела на Курляндской улице. Фото: vk.com/spb_today

Старая «Лада-девятка» сгорела в ночь на пятницу на Курляндской улице. Громкий хлопок разбудил только заснувших жителей дома 19-21, под окнами которого и стояла машина. По словам очевидцев, автомобиль вспыхнул мгновенно.

- Сильный хлопок и вой сирен заставили подскочить с кроватей жителей дома 19-21 по Курляндской улице. Службы прибыли почти мгновенно. Похоже, поджог, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» свидетели происшествия.

Что именно «хлопнуло» в машине, точно неизвестно, но люди отмечают, что звук был очень громкий и слышали его несколько домов в округе: «Реально мощно было. У Роменской улицы, даже сигналки нескольких машин сработали. Подумал газ у кого-то долбанул».

При этом местные жители отмечают, что машина давно стояла заброшенной и в ней ночевали бездомные: «В этой «девятке» бомжи уже года три спали. Матрасы на заднем сиденье лежали. Видно кто-то уснул в кровати с сигаретой».

Были ли внутри люди в момент пожара, пока не установлено. Сведений о пострадавших в МЧС не приводят.