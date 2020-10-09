Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что город обязан иметь резерв коек для коронавирусных больных

В Петербурге создают запас мест для инфекционных больных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о работе городских властей во время осеннего подъема заболеваемости коронавирусом. По словам главы Северной столицы, сейчас главное – иметь запас мест для новых возможных пациентов.

- Пандемия нас научила, что нужно иметь резерв коек. Сегодня в Петербурге он формируется за счет временных госпиталей и строительства новых стационаров, - заявил губернатор Александр Беглов в прямом эфире телеканала «Россия-24».

Сейчас уже достраивается новый корпус Госпиталя ветеранов войн, заложенный лишь 6 июня. Сегодня там идут отделочные работы. В Колпино почти готов дополнительный корпус больницы №33. Примут инфекционных больных Николаевская больница в Петродворце и допстационар больницы Святого Луки.

С 12 октября заболевших начнут принимать во временном госпитале в «Ленэкспо» на 2500 мест. Вдобавок к корпусу в павильоне №7 для «легких» пациентов, введены в строй корпуса 5 и 5а. Сюда повезут коронавирусных пациентов в среднем и тяжелом состоянии.