Петербургские полицейские поймали дочь, которая облила мать растворителем и подожгла

Петербурженка подожгла собственную мать. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские задержали дочь, которая в пылу ссоры облила свою 58-летнюю мать растворителем и подожгла. Пострадавшая получила 35% ожог поверхности тела и попала в больницу в тяжелом состоянии. Выжила она лишь благодаря стараниям врачей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к совершению данного преступления ее 34-летней дочери, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что задержанная нигде официально не работает. Несмотря на серьезный проступок, до суда женщину оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По факту произошедшего, 7 октября Следственным управлением было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По ней несдержанной на эмоции петербурженке грозит до восьми лет лишения свободы.