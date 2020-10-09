Фильм про блокаду, против которого была дочка Гранина, взял главный приз на Московском кинофестивале

"Блокадный дневник" стал победителем Московского кинофестиваля. Фото: кадр из фильма

Фильм «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева стал победителем Московского международного кинофестиваля. Картина, рассказывающая о первой, самой тяжелой блокадной зиме, ранее вызвала неоднозначную реакцию. В том числе дочери писателя Даниила Гранина, чьи произведения использовал режиссер картины.

- Трейлер ужасен. Очень фальшивый, плохо сделанный. Тот напор, та энергия, с которой люди бегут к санкам, боюсь, был несвойственен блокадникам. Но мало ли, как может выглядеть готовый фильм, - рассказала «КП-Петербург» Марина Чернышева-Гранина.

Впрочем, она не отказалась от мысли посмотреть готовую картину, если отзывы на нее будут положительными. А это весьма вероятно, ведь «Блокадный дневник» получил не только «Золотого Георгия» от профессионального жюри, но и приз зрительских симпатий, что совпадает очень редко.

- Главный приз - это приз за послание, за то, что важного фильм говорит нам всем <…> мы все переживем, мы все будем счастливы, мы станем лучше, пройдя через испытания, - заявил председатель жюри ММКФ Тимур Бекмамбетов.