Гаишники задержали пьяного 19-летнего лихача на BMW, который сбил велосипедиста

Полицейские поймали лихача, сбившего велосипедиста на переходе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники ГИБДД задержали водителя иномарки, которая сбила велосипедиста на пешеходном переходе в Приморском районе вечером 7 октября. ЧП произошло не перекрестке улиц Оптиков и Туристская, когда черный BMW уходил от полицейской погони. Как оказалось позднее, за рулем машины был 19-летний парень, успевший за полгода стать злостным нарушителем. К тому же он был пьян.

- Уходя от погони, водитель сбил 56-летнего велосипедиста, пересекавшего дорогу на зеленый сигнал светофора, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, а лихача на BMW нагнали на подземной парковке дома 47 по улице оптиков, где он и живет.

Позднее выяснилось, нигде не работающий 19-летний Иван получил права только в январе, но уже шесть раз привлекался за превышение скорости.

- Сотрудники полиции намерены приложить все усилия для того, чтобы прервать водительскую карьеру лихача во благо остальных участников дорожного движения, - отмечают в Главке.