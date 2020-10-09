Более 30 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 30 тысяч человек сдали тест на коронавирус 8 октября в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пандемия продолжает развиваться в Санкт-Петербурге, поэтому горожане активно сдают анализы на наличие инфекции. По данным Смольного на пятницу, 9 октября 2020 года, за последние сутки в Северной столице на коронавирус было обследовано более 30 тысяч человек. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30236 человек. Под медицинским наблюдением находится 2658 человек. Из них 21 - в обсерваторе, 943 - контактные, 1994 - на самоизоляции, - рассказали в администрации города на Неве.

На номер 122 Единой региональной справочной по вопросам коронавируса стало больше поступать каждый день звонков. Так, накануне было принято 344 вызова.

Напомним, что за время эпидемии в Петербурге заразились 46 тысяч человек, выздоровели более 30,6 тысяч человек, умерли свыше 3 тысяч пациентов.