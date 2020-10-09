КАД встал в жесткую пробку из-за массового ДТП из пять машин утром 9 октября в Санкт-Петербурге

КАД встал в жесткую пробку в районе Софийской улице из-за массового ДТП утром 9 октября Фото: СОЦСЕТИ

Массовая авария перекрыла движение по Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Около 7:30 часов утра в пятницу, 9 октября 2020 года, на внешнем кольце трассы после съезда на Софийскую улицу столкнулись сразу пять автомобилей. Из-за этого на КАД образовалась большая пробка. О произошедшем очевидцы рассказали в социальной сети.

- Ехал утром перед ними, там чуть дальше ремонт в двух правых полосах. Кто-то не успел оттормозиться, - отметил пользователь сети.

По предварительным данным, все пять автомобилей столкнулись в левом ряду. Причины аварии на данный момент не известны. Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции, которые разбираются в деталях произошедшего. По предварительным данным, пострадавших нет.

На 10:40 утра на внешнем кольце КАД все еще пробка. Затор растянулся почти на 9 километров от метро "Обухово" до "Шушары".