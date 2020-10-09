Опять рост: Еще 469 человек заболели коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге

Новые места нужны для растущего числа зараженных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суточная заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге опять выросла. В городе зафиксировано еще 469 новых зараженных инфекцией COVID-19. Пока остановить ее распространение не получается. Чтобы не «закрывать» город полностью, власти организовывают дополнительные койко-места. Но при таких темпах их хватит всего на несколько дней.

- К сожалению, заболеваемость коронавирусом растет. За прошедшую неделю – почти на 38 процентов. На 21 процент увеличилось число госпитализаций, - отметил на своей странице ВКонтакте губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сейчас в городе 11% свободных коек. С 12 октября будет введен госпиталь в Ленэкспо на 2500 мест, плюс корпуса Госпиталя для ветеранов войн, больница 33 в Колпино, Николаевская больница в Петродворце и допстационар больницы Святого Луки.

Однако заболеваемость пока вдвое превышает число выздоравливающих. За сутки в Петербурге выписали 235 человек. Также подтверждены еще 22 смертельных случая.

В активном состоянии болезни находится 12 531 петербуржец.