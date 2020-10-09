Пять дорог закроют на ремонт в Санкт-Петербурге с 10 октября 2020 года

Автомобилистов Петербурга ждут масштабные перекрытия дорог с 10 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобилистов Санкт-Петербурга ждут очередные ограничения движений. Так, с 10 октября 2020 года в городе перекроют на ремонт пять дорог. Также больше чем на полгода с 12 октября закроют для движения улицу Рентгена в Петроградском районе. Подробности рассказали в Государственной административной технической инспекции.

- С 10 по 11 октября будет закрыто движение по Захарьевской улице от Потемкинской до проспекта Чернышевского. На эти же дни будет перекрыта Липовая аллея от Школьной улицы до Дибуновской, - сообщили в ведомстве.

С 10 октября по 2 ноября автомобилисты не смогут проехать по 2-й Комсомольской улице от проспекта Народного Ополчения до Ветеранов. Также с 10 октября до 1 ноября из-за ремонта оборудования газопроводов будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта по Новоорловской и Заповедной улицам.

Самое долгое ограничение движения ожидается на улице Рентгена от Льва Толстого до улицы Чапаева. Там с 12 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года будут проводиться работы по прокладке теплосети.