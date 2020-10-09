Пьяный 18-летний парень гонял на каршеринге под чужим аккаунтом по Петербургу

Полицейские поймали пьяного 18-летнего бесправника на каршеринге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

18-летнего любителя быстрой езды задержал наряд ДПС в Приморском районе Петербурга. Ночью 8 октября внимание стражей порядка привлек каршеринговый «Ниссан Кашкай», ехавший не слишком прямо. На Байконурской улице машину остановили. Тогда и оказалось, что сидевший за рулем юноша был пьян. А вдобавок арендовал машину по чужому аккаунту.

- Спустя несколько часов в полицию Приморского района поступило заявление от представителя каршеринговой компании о том, что в ночь на 8 октября указанное транспортное средство было похищено неизвестным от дома 23 корпус 1 по Туристской улице, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В отделении на водителя составили административный протокол за езду в пьяном виде, за что ему грозит до 15 суток ареста или штраф в 30 тысяч. Лишать прав юношу не будут, так как их у него попросту нет.

А вот поездку под чужим аккаунтом могут расценить как завладение автомобилем без цели угона. Это уже грозит штрафом до 150 тысяч или даже лишением свободы до пяти лет. Вопрос о возбуждении дела решается.