43-летний петербуржец угнал два прокатных электросамоката

Петербуржец похитил два прокатных самоката. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мысль о том, что десятки тысяч рублей просто брошены на улице, да еще снабжены колесами, настолько захватила сознание жителя Санкт-Петербурга, что он не сдержался и украл два прокатных электросамоката.

- 8 октября в полицию Московского района поступило заявление от сотрудника компании по аренде самокатов, который сообщил, что 2 октября около 01.51 на Витебском проспекте неизвестный злоумышленник похитил электросамокат, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ущерб в кикшеринговой* компании оценили в 64 тысячи рублей.

В тот же день в полицию пришел представитель еще одной прокатной компании, у которой угнали самокат за 45 тысяч рублей, но с Бассейной улице.

Вскоре стражи порядка задержали 43-летнего петербуржца, которого подозревают в обоих преступлениях.

*-Кикшеринг – сервис аренды/проката самокатов. Термин происходит от английских «kick scooter» (самокат) и «share» (делиться) по аналогии с каршерингом (краткосрочная аренда автомобилей).