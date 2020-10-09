Магнитные бури принесут в Петербург невероятной красоты северное сияние

Местами Аврора даже "пробьет" городскую засветку. Фото: Александр Спиридонов

С 20 октября Петербург накроют магнитные бури, которые продлятся около недели. Однако принесут они с собой не только дискомфорт для метеозависимых жителей, но и возможность наблюдать одно из самых красивейших в мире природных явлений – северное сияние. И хотя сверкающее небо для Петербурга и Ленобласти не редкость, на этот раз сиять оно будет гораздо ярче. Любители поохотиться за Авророй уже выбирают места для наблюдения.

Северное сияние - одно из красивейших природных явлений. Фото: Александр Спиридонов

- Чтобы рассмотреть глазами сияние в Ленинградской области нужно уезжать от городской засветки и прочих объектов, которые подсвечивают горизонт. Например, теперь рекламный шар на "Игоре" прилично высвечивает горизонт в районе Лемболовского озера и вплоть до Сосново, и мешает наблюдениям, - рассказал «Комсомолке» «Аврора хантер» Александр Спиридонов.

Аврору в Петербург принесут магнитные бури. Фото: Александр Спиридонов

Однако на этот раз северное сияние местами даже сможет «пробить» городскую засветку и будет заметна даже в ночном городе, освещенном уличными фонарями.