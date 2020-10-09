Четыре "резиновые" квартиры с кучей мигрантов обнаружили в Санкт-Петербурге

Полицейские нашли четыре "резиновые" квартиры с мигрантами в Адмиралтейском районе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в четверг, 8 октября 2020 года, прошел профилактический рейд по сдаваемым квартирам в Адмиралтейском районе. Сотрудники полиции проверяли законность аренды, а также нахождение в России лиц, которые там проживали. В первую очередь, акцент был сделан на выявление так называемых «резиновых» квартир.

- Более полусотни участковых проверили 62 жилых дома и выявили около 20 сдаваемых под наем квартир. В четырех из них были выявлены факты массового проживания иностранных граждан. В результате 15 мигрантов были доставлены в полицию за нарушение миграционного законодательства, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице.

Также три квартиры продолжит проверять жилищная инспекция, так как в них незаконно обустроены хостелы.

Кроме того, в 11-ти жилых домах проводились экскурсии по крышам, чердаки были открыты. Соответствующее представление направлено полицией в управляющие компании.