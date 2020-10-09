Игроки баскетбольного «Зенита» заразились коронавирусом перед матчем с «Барселоной»

Два игрока и массажист баскетбольного "Зенита" заболели коронавирусом. Фото: БУ "Зенит" / vk.com/zenitbasket

Коронавирус подтвержден у трех членов петербургского баскетбольного «Зенита». Положительные тесты на наличие COVID-19 получили два игрока основного состава и массажист команды.

- К сожалению, несмотря на весь комплекс мер, предпринимаемый клубом по профилактике коронавирусной инфекции, нам не удается избежать потерь. По итогам регулярного тестирования выявлены положительные результаты Антона Пушкова и Остина Холлинза, а также массажиста основной команды Андрея Козлова, - сообщает пресс-служба БК «Зенит».

В команде заверяют, что все заболевшие были немедленно изолированы и сейчас находятся под наблюдением врачей.

Но самое обидное, что все это произошло перед матчем Евролиги с испанской «Барселоной», который должен состояться сегодня, 9 октября, в «Юбилейном».

Пока «Зенит» готовится к игре в обычном режиме, информации об отмене встречи нет.

Отметим, что из-за пандемии игр Евролиги в Петербурге не проводили целых семь месяцев.