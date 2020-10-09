В Смольном рассказали, как решают проблему очередей из машин скорой помощи у больниц

В Комздраве знают об очередях из скорых и решают проблему. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очереди из машин скорой помощи не раз были замечены жителями Петербурга у городских больниц. Такое было и по весне, когда пандемия только начиналась, такое есть и сейчас, в осенний подъем заболеваемости коронавирусом. В Смольном о проблеме знают.

- По сравнению с первой волной, предпринят ряд мер. В онлайн-режиме службами скорой помощи собирается информация о свободных местах в стационарах, чтобы направлять машины в учреждения с меньшей загрузкой, - заявил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Для этого каждая бригада скорой помощи имеет электронные планшеты с возможностью в реальном времени получать информацию о том, куда лучше везти пациента.

Кроме того, с 12 октября будет введен в действие ряд стационаров, в том числе госпиталь в «Ленэкспо» на 2500 мест, что снизит нагрузку на больницы, принимающие «ковидных» пациентов сейчас.