Больницы попросили петербуржцев стать донорами крови

Петербуржцев попросили стать донорами крови Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге городские больницы остро нуждаются в донорской помощи. В связи с этим, местных жителей призвали не быть равнодушными и сдать кровь, которая может спасти чью-то жизнь. 15 октября 2020 года "Фонд Доноров" проведет очередную акцию на пунктах переливания крови шести больниц Петербурга. Медики примут доноров всех групп крови и резус-факторов.

- В клиниках Университета им. Павлова проходят лечение тысячи пациентов с различными диагнозами, в том числе роженицы, больные онкологическими заболеваниями, взрослые и дети - им ежедневно переливается огромное количество крови, без которой их жизнь может быть под угрозой! И сейчас в столь сложный период особенно важна ваша помощь и отзывчивость, - призвал петербуржцев помочь Дмитрий Певцов, руководитель Службы крови ПСПбГМУ им. Павлова.

Сдать кровь можно в онкоцентре на Ветеранов, больнице №15, Центре крови Ленинградской области, Научно-клиническом центре имени Соколова, Клинике имени Петра Великого и Первом медицинском университете.

В некоторых пунктах предусмотрена электронная регистрация, чтобы донорам было максимально комфортно и безопасно, а процедура проходила быстро и без очередей.

Донором может стать любой человек старше 18 лет и весом более 50 килограммов.