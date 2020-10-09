Фонтанный комплекс на Московском проспекте реконструируют и изменят работу каскадов

Петербургский Водоканал приступил к реконструкции фонтанного комплекса на площади Победы в Московском районе Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге "Водоканал" приступил к реконструкции фонтанного комплекса, расположенного на площади Победы в Московском районе города. В пятницу, 9 октября 2020 года, стало известно, что работы будут проходить в крайне сжатые сроки. Завершиться они должны уже к концу текущего месяца.

- В ходе реконструкции фонтанного ансамбля предстоит выполнить комплекс работ: будут демонтированы облицовочные плиты чаши фонтанов, произведена замена всего технологического оборудования и технологических трубопроводов, произведены работы по реконструкции технологических камер, проложены новые наружные сети водоснабжения и водоотведения. Финальным этапом реконструкции станет монтаж светильников и насадок в чашах фонтанов, - рассказал "Водоканал".

Водная картина комплекса изменится. По плану она будет представлять многоструйные каскады воды, которая, поднявшись вверх, падает на гранитные ступени, переливаясь в чаши.

После реконструкции будут проведены тестовые запуски. Работу в полном объеме фонтаны начнут в апреле-мае 2021 года.