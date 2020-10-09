После падения ученика из окна гимназии №67 заведено уголовное дело

Следком завел дело после падения школьника из окна. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление Следственного комитета России завело уголовное дело по факту падения ученика с четвертого этажа гимназии №67. 14-летний подросток остался жив, но получил тяжелые травмы.

- 8 октября в 14:05 из детской городской больницы № 2 поступила телефонограмма о том, что в 12:59 от дома 25 по улице Профессора Попова, с множественными травмами головы, ушибами груди и живота с повреждениями внутренних органов, переломами обеих голеней, травматическим шоком третьей степени, в тяжелом состоянии госпитализирован подросток 2005 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По данным следствия, ЧП произошло во время перемены. Сейчас следователи выясняют, кто находился рядом с подростком и каким образом все произошло. Записи с камер наблюдения уже изъяты.

Уголовное дело возбуждено по статье «Доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего». Наказывается лишением свободы от 8 до 15 лет.