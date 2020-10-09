Больше 390 миллионов рублей задолжали за газ жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Задолженность за газ жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области превысила 390 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Задолженность за газ жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области очень сильно выросла за последние месяцы и уже превысила 390 миллионов рублей. В пятницу, 9 октября 2002 года, в "Газпром" рассказали, что за текущий год долг вырос на 46 процентов от той суммы, что была зафиксирована на начало года.

- По итогам девяти месяцев 2020 года задолженность за газ населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области приросла на 123 миллионов рублей. Основной прирост задолженности сформировался в период апрель-май 2020 и составил 95 миллионов рублей, в том числе по Санкт-Петербургу – 49 миллионов рублей, по Ленинградской области – 46 миллионов рублей, - рассказали в компании.

За время пандемии платежная дисциплина населения в общем снизилась больше, чем на 15 процентов.

При этом некоторые должники не реагируют на уведомления. В таких случаях компании приходится отключать газ и взыскивать деньги в судебном порядке.