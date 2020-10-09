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Строительство нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн завершат в декабре 2020 года

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко проинспектировал ход строительства
Лилия КОЗЛОВА
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Николай Линченко проинспектировал строительство нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн

Николай Линченко проинспектировал строительство нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге вовсю идет воздвижение нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн, который должен быть готов уже в декабре 2020 года. В пятницу, 9 октября 2020 года, вице-губернатор города Николай Линченко посетил объект и проинспектировал ход строительства.

- В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фасада, вентиляции, канализации, отопления, дымоудаления, проводятся электромонтажные работы, монтируются слаботочные системы, - рассказали в Смольном.

На данный момент строительство завершено на 56 процентов. На площадке трудятся 480 рабочих и 20 человек инженерно-технического персонала.

Для обеспечения функциональной связи с существующими структурными подразделениями госпиталя планируется создать переход в уровне 2-го этажа нового корпуса.

Напомним, что новый корпус рассчитан на 302 койки. Там разместятся лаборатории, отделения реанимации и интенсивной терапии на 18 коек.