«Мертвая» пробка встала на внешней стороне КАД из-за массового ДТП

Массовое ДТП произошло на внешней стороне КАД. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП почти перекрыло проезд по внешней части КАД в районе Шафировского проспекта. Здесь столкнулись несколько легковушек, микроавтобус и грузовик. Из-за этого почти все полосы оказались занять. Машинам приходится протискиваться в узкую щель.

- Серьезная авария на 105 км внешней стороны КАД между Шафировским и Пискаревским, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» водители, едущие во встречном направлении.

На кадрах съемки видно, что по всей проезжей части стоят побитые машины, а полосы завалены осколками фар и стекол. На место работают врачи скорой помощи и реанимации, а также пожарные.

По словам водителей, успевших проехать место аварии чуть раньше, на преодоление двухкилометрового отрезка у них ушло около 40 минут. Сейчас длина пробки превысила уже четыре километра.

Затор начинается за километр до Рябовского шоссе и заканчивается через полтора, после съезда на Шафировский проспект. Сам съезд и часть проспекта до виадука также окрашена красным на Яндекс.Картах.

Пока это место лучше объезжать.