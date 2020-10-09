Госстройнадзор разрешил открыть детсад на Комендантском проспекте и школу на проспекте Ветеранов

Детский садик и школа с бассейнами появятся в двух районах Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще два социальных объекта в скором времени откроются в Санкт-Петербурге. Городское управление Госстройнадзора выдало разрешение ввести в эксплуатацию Детский садик на Комендантском проспекте и школу на проспекте Ветеранов.

- Детский сад расположен на Комендантском проспекте, дом 64, корпус 4, в границах жилого комплекса «Чистое Небо». Здание состоит из трехэтажного и двух одноэтажных блоков. В нем расположены универсальные группы, физкультурный и музыкальный залы, бассейн. Помещения приспособлены для людей с ограниченными возможностями, - сообщает пресс-служба Смольного.

Здание школы с переменной этажностью в 1-4 яруса высотой, появилось по адресу: проспекте Ветеранов, дом 173, корпус 3. В нем есть 55 учебных классов, актовый зал, два спортзала и даже два бассейна.

Инспекторы Госстройнадзора провели заключительные инспекции и дали добро на эксплуатацию объектов. Точная дата их открытия пока не называется.