Пьяную парочку сняли с рейса в аэропорту Пулково

Трех дебоширов задержали в аэропорту Пулково Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга в отношении трех пассажиров возбудили административные дела за курение на борту и попытку сесть в самолет в очень пьяном состоянии. В пятницу, 9 октября 2020 года, сотрудники транспортной компании рассказали о хулиганах.

- Командиром самолета, вылетающего в Даламан, отстранены от полета мужчина и женщина, находящиеся в состоянии опьянения. 44-летний петербуржец и его 21-летняя спутница из Тульской области с трудом ориентируясь в пространстве, шаткой походкой пытались зайти на борт самолета. Однако их оперативно вывели и отправили трезветь в отдел полиции, - сообщили в управлении на транспорте МВД.

Другого нарушителя выявили в самолете, летевшего из Новосибирска. 30-летний житель Ленинградской области решил покурить в туалете лайнера. При доставлении в дежурную часть правонарушитель громко выражался грубой нецензурной бранью в присутствии граждан и сотрудников полиции, на замечания не реагировал, вел себя вызывающе, выражал неуважение к обществу.