Территорию завода «Позитрон» застроят жильем

Производственную площадку завода "Позитрон" застроят жильем. Фото: НПК "Позитрон"

Новый жилой комплекс в скором времени появится в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Его возведут на месте производственных корпусов завода «Позитрон» на улице Ивана Фомина. Куда переедут остатки производства бывшего гиганта советской электронной промышленности, пока неизвестно.

- На участке возможно реализовать жилую и коммерческую функции. Покупателем выступила девелоперская компания «Ленстройтрест», - сообщает пресс-служба управляющей компании Rusland SP сопровождавшей сделку по продаже.

Отметим, что общая площадь участка по адресу: улица Ивана Фомина, 6, составляет 22 тысячи квадратных метров. Учитывая близость метро, неудивительно, что здесь планируется построить жилье.

Напомним, что при СССР завод «Позитрон» выпускал компактные цветные телевизоры, видеомагнитофоны и другую продукцию под маркой «Электроника».

Сейчас НПК «Позитрон» производит промышленную компьютерную технику, медприборы и даже дезинфекторы для поручней эскалаторов в метро.