Памятник промышленнику Павлу Обухову открыли в Санкт-Петербурге

В Петербурге открыли памятник выдающемуся промышленнику Павлу Матвеевичу Обухову / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге в пятницу, 9 октября 2020 года, состоялось открытие памятника промышленнику Павлу Матвеевичу Обухову. Оно было приурочено к 200-летнему юбилею со дня рождения великого инженера. На торжественной церемонии присутствовал губернатор города Александр Беглов.

- Сегодня мы отдаем дань уважения выдающемуся человеку, великому ученому и инженеру, основателю Обуховского завода Павлу Матвеевичу Обухову. Он открыл способ получения высококачественной стали, заложил основы многих промышленных достижений нашей страны, - сказал градоначальник.

Губернатор отметил, что благодаря пушкам Обухова Россия стала крупнейшей военной державой. Также он напомним, что на Обуховском заводе были созданы первый отечественный гусеничный трактор, первый авиационный мотор и первые серийные танки.

Памятник инженеру установлен на территории завода перед главным корпусом, который был основан более 157 лет назад.