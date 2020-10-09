Концерт, посвященный наследию знаменитых «Русских сезонов» Дягилева, пройдет в Санкт-Петербурге

Концерт в память Сергея Дягилева пройдет в "Мюзик-Холле". Фото: vk.com/musichall_spb

В Санкт-Петербурге вспомнят знаменитого антрепринера и организатора «Русских сезонов» Сергея Дягилева. В честь человека, познакомившего мир с русским театральным искусством, дадут концерт в «Мюзик-Холле».

- 15 октября театр «Мюзик-Холл» представляет музыкальную программу памяти Сергея Дягилева – концерт, посвященный наследию знаменитых «Русских сезонов», - сообщает пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В концерт, который называется «Сокровища Русских сезонов», вошли такие шедевры классики из репертуара легендарной дягилевской труппы, как два балета Стравинского «Петрушка» и «Жар-птица», симфоническая поэма Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна» и фрагменты из балета Чайковского «Лебединое озеро».

Изначально, программу хотели показать в Ницце в рамках проекта «Русские сезоны», но пандемия коронавируса поменяла планы. Поэтому представление состоится на Большой сцене театра «Мюзик-Холл».

Начало концерта в 19:00.