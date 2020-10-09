МЧС предупреждает о тумане в Ленобласти

МЧС предупреждает от тумане в выходные. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главное управление МЧС России по Ленинградской области предупреждает жителей и гостей региона о возможном ухудшении метеоусловий. По сведениям синоптиков, ночью и утром воскресенья в некоторых районах возможен туман, что вызовет опасность на дорогах.

- 11 октября ночью и утром местами в Ленинградской области ожидается туман. В связи со сложившейся метеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, в том числе крупных, затруднений в движении по автодорогам, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Тем водителям, которые отправятся в путь в указанное время, настоятельно советуют не забывать включать противотуманные фары, держать дистанцию и интервал с соседями по потоку и не превышать разрешенную скорость. В тумане, особенно если он густой, видимость снижается до критических значений.

Что касается прогноза гидрометцентра, то он обещает переменную облачность в субботу и воскресенье. С умеренными осадками в оба выходных и температурой в течение дня от +9 до +15 градусов.