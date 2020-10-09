Водитель петербургского троллейбуса стала самой культурной в России

Самый культурный в России водитель троллейбуса работает в Петербурге / Фото: Минтранс России

Самый культурный в России водитель троллейбуса оказался в Санкт-Петербурге. В пятницу, 9 октября 2020 года, завершился XIX Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший водитель троллейбуса", в котором участвовали двое петербуржцев. Одна из них Екатерина Ершова выиграла в культурной номинации.

- Водители Горэлектротранса достойно представили наш город и подтвердили его статус Культурной столицы: Екатерина Ершова стала победителем в номинации "Культура обслуживания пассажиров", - рассказали в компании.

В общем зачете у петербурженки – почетное четвертое место.

Вторым участником конкурса от Петербурга стал водитель Троллейбусного парка № 1 Игорь Корнилов. Он стал 11-м среди сильнейших водителей страны.

Конкурс проходил в Самаре. В нем приняли участие 36 водителей из 32 городов страны.