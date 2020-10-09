Следователи ищут свидетелей аварийной посадки самолета в Ломоносове

Следователи ищут очевидцев аварийной посадки легкомоторного самолета в Ломоносове / Фото: Следственный комитет

Следователи Санкт-Петербурга проводят проверку аварийной посадки легкомоторного самолета, которая произошла 3 октября 2020 года в городе Ломоносов. Из-за проблем, пилот судна был вынужден воспользоваться импровизированной посадочной полосой на территории порта Бронка. Теперь следователи ищут очевидцев этого происшествия.

- В настоящее время проводятся доследственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Кроме того, следователи обращаются с просьбой к очевидцам и иным лицам, располагающим сведениями о данном происшествии, позвонить по номеру телефона 89218953863, - сообщили в следственном комитете.

По предварительным данным, экстренная посадка была совершена из-за отказа двигателя. На борту в тот момент находились пилот и пассажир. Никто не пострадал.