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Происшествия

Следователи ищут свидетелей аварийной посадки самолета в Ломоносове

ЧП произошло 3 октября, легкомоторное судно село в порту Бронка
Лилия КОЗЛОВА
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Следователи ищут очевидцев аварийной посадки легкомоторного самолета в Ломоносове / Фото: Следственный комитет

Следователи ищут очевидцев аварийной посадки легкомоторного самолета в Ломоносове / Фото: Следственный комитет

Следователи Санкт-Петербурга проводят проверку аварийной посадки легкомоторного самолета, которая произошла 3 октября 2020 года в городе Ломоносов. Из-за проблем, пилот судна был вынужден воспользоваться импровизированной посадочной полосой на территории порта Бронка. Теперь следователи ищут очевидцев этого происшествия.

- В настоящее время проводятся доследственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Кроме того, следователи обращаются с просьбой к очевидцам и иным лицам, располагающим сведениями о данном происшествии, позвонить по номеру телефона 89218953863, - сообщили в следственном комитете.

По предварительным данным, экстренная посадка была совершена из-за отказа двигателя. На борту в тот момент находились пилот и пассажир. Никто не пострадал.

ЧП