Стало известно, какие препараты от коронавируса появились в аптеках Санкт-Петербурга

"КП" узнала названия препаратов от коронавируса, поступивших в Санкт-Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

До Санкт-Петербурга все-таки добрались препараты от коронавируса, хотя еще две недели назад журналисты «Комсомолки» не могли найти чудо-таблетки. По словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Северной столицы Андрея Сараны, в некоторых аптеках города уже можно найти три лекарства от COVID-19. Эти препараты официально одобрены Минздравом России. Но купить их можно исключительно по рецепту врача.

- В Санкт-Петербург поступили три препарата. Это «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир», - передали «Комсомолке» слова чиновника в комздраве.

Вот только стоимость каждого препарата может, мягко говоря, отпугнуть пациента с коронавирусом. В среднем, цена таблеток составляет от 12 тысяч рублей. Ряд фармацевтов посоветовали журналисту «КП-Петербург» покупать препараты только в том случае, если некуда девать деньги.