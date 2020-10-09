Мощный пожар вспыхнул в бизнес-центре в Петроградском районе

Пожар вспыхнул на крыше петербургского бизнес-центра "Гайот", где располагается отель. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жуткий пожар вспыхнул в бизнес-центре «Гайот», находящемся на улице Профессора Попова в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Тм же располагается и одноименный отель. Очевидцы сообщили обо всем спасателям МЧС около 18:25. Пожарные оперативно прибыли на место и установили, что горит крыша. Пожару присвоили ранг №1. Стало понятно, что нужно срочно эвакуировать людей с последнего этажа.

- В четырехэтажном здании загорелась кровля. Огонь раскинулся на 15 квадратных метров. Кровля двускатная, металл по деревянной обрешетке. Пришлось в срочном порядке эвакуировать из бизнес-центра 40 человек. На месте работает девять единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сведений о пострадавших у спасателей нет. В 19:31 им удалось локализовать открытое горение кровли. Тушение продолжается.