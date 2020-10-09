Ресторанный квартал появится на месте бывшего Андреевского рынка в Санкт-Петербурге

Конкурент улицы Рубинштейна появится на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Конкурент улицы Рубинштейна появится на Васильевском острове – на месте бывшего Андреевского рынка построят новый ресторанный квартал. Первые итоги преображения исторического объекта жители и гости города смогут оценить летом 2021 года. На первом этаже торгово-офисного центра «Андреевский двор» создадут полноценный гастрономический кластер с 15 ресторанами, кафе и лавками.

- Общая площадь первого «ресторанного» этажа составит 4,3 тыс. квадратных метров. Найдется место для магазинов современных брендов и любопытных лайфстайл-проектов. Важная часть концепции – озеленить и открыть внутренний двор, доступ в который сейчас ограничен, - рассказали «Комсомолке» в команде «Агора.Гастроурбанистика», отвечающей за идею ресторанного квартала.

Также авторы концепции обсуждают с районной администрацией возможность превратить Волжский переулок, который разделяет «Андреевский двор» и Василеостровский рынок, в пешеходную улицу.