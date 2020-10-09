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Петербуржцам предложили выбрать музыку для «поющего» фонтана на площади Ленина

Соответствующее голосование запустил на своей странице во «Вконтакте» губернатор Александр Беглов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Александр Беглов предложил петербуржцам выбрать новую музыку для фонтана на площади Ленина.

Александр Беглов предложил петербуржцам выбрать новую музыку для фонтана на площади Ленина.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцы могут выбрать музыку для «поющего» фонтана, находящегося на площади Ленина. Соответствующее голосование запустил на своей личной странице во «Вконтакте» губернатор Александр Беглов. Напомним, что в определенное время фонтан «танцевал» под музыку. Но сезон подошел к концу, так что репертуар пора обновлять - уже в 2021 году. Выбор за горожанами.

- Фонтан построили 15 лет назад и в честь «юбиляра» предлагаю вам выбрать его музыкальное звучание для следующего сезона: классическую музыку, песни из кинофильмов, русские народные песни, песни про Санкт-Петербург, джазовые композиции или оставить прежнее звучание – в исполнении симфонического оркестра, - пишет губернатор во «Вконтакте».

Пока что лидирует классическая музыка. На втором месте песни про Санкт-Петербург, а на третьем – из кинофильмов. В голосовании уже приняли участие 1,5 тысячи горожан.