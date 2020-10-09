Резко выросло число групп в детсадах и школьных классов, закрытых на карантин в Санкт-Петербурге

67 классов в 27 школах Санкт-Петербурга находятся на карантине по данным на 9 октября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже 67 классов в 27 школах Санкт-Петербурга закрыли на карантин по коронавирусу или ОРВИ в Санкт-Петербургу. Для сравнения, сутками ранее на дистанционном обучении были 56 классов в 26 учебных учреждениях. Новыми данными, актуальными на 9 октября 2020 года, поделились с «Комсомолкой» в комитете по образованию Северной столицы.

- Также за день выросла статистика по детским садам – закрыты на карантин уже 4 группы в 4 учреждениях для дошколят, - добавили в пресс-службе комитета по образованию.

Напомним, что школ или детских садов, полностью отправленных на карантин, в городе нет. Рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжается и даже в комздраве не знают, когда он пойдет на спад. Однако вводить тотальные ограничения в Смольном не планируют, но просят людей ответственно соблюдать инфекционные меры безопасности.