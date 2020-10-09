Петербуржец спас хромую енотовидную собаку, попавшую под машину

Житель Купчино спас травмированную енотовидную собаку. Фото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Петербуржец наткнулся на травмированную енотовидную собаку, спрятавшуюся возле одного из магазинов Фрунзенского района. Животное, как уже потом диагностировали специалисты, скорее всего, попало под машину на оживленной дороге. Малыш хромал и практически не двигался на протяжении долгого времени. Неравнодушный мужчина понял, что енотка попала в беду и вызвал на место сотрудников комитета по природопользованию.

- Хищник вполне спокойно дался в руки инспекторам. Для начала его отправили на первичный осмотр к ветеринарам, где он провел сутки в стационаре. Затем по рекомендации специалистов его доставили в центр помощи диким животным «Велес» в Ленобласти, чтобы его продолжили обследовать и помогли ему вылечиться, - сообщает пресс-служба комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

Добавим, что с 1 апреля по 1 октября мобильная экологическая дежурная служба спасла трех краснокнижных осоедов и выпустила в природу лося после спасательной операции.