Мотоциклист разбился насмерть, влетев в попутную «Газель» на проспекте Стачек

Мотоциклист погиб в жестком ДТП с "Газелью" в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Мотоциклист разбился насмерть, столкнувшись с попутной «Газелью» в Санкт-Петербурге. Жесткое ДТП произошло около 16:05 у дома №114 на проспекте Стачек. Причину аварии все еще устанавливают инспекторы ГИБДД.

- Личность и возраст погибшего мужчины устанавливается. По предварительной информации, водитель, управляя мотоциклом «Хонда» совершил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем «Газель», за рулем которого находился 47-летний мужчина. В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы. На место прибыли медики скорой помощи, но спасти пострадавшего у них не удалось, он скончался в машине врачей, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, мотоциклист был в шлеме, но это его не уберегло. Очевидцы видели большую лужу крови на месте ДТП.