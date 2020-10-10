16-летний подросток на мопеде погиб, врезавшись в столб под Гатчиной

Юный водитель мопеда разбился насмерть под Гатчиной в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Юный водитель мопеда насмерть разбился под Гатчиной, влетев в опору линии электропередач. Страшная авария произошла около 21:00 на пятом километре автодороги «Белогорье – Сиверский». Известно, что погибший был мальчиком, недавно ему исполнилось 16 лет. Инспекторы ГИБДД выясняют точные причины аварии, но предварительная версия уже имеется.

- 16-летний подросток, управляя мопедом, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет, где он наехал на опору ЛЭП. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия до прибытия медиков скорой помощи. По факту происшествия проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ранее в Северной столице разбился насмерть другой водитель двухколесного транспорта – гоночной «Хонды», столкнувшись с «Газелью».