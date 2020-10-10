Медвежата с мамой вышли кормиться клюквой на болото в Ленобласти

Фотограф запечатлел семейство медведей за поеданием клюквы в Ленобласти. Фото: Анатолий Смирнов / vk.com/n_svirsky

Медведица с медвежатами попали в объектив фотографа из Ленобласти. Семейство косолапых отправилось потчевать клюкву на болото в Нижне-Свирском государственном заповеднике. Присутствие человека их отпугнуло, так что обед пришлось прервать.

Из-за человека косолапые поменяли свои планы и прервали обед. Фото: Анатолий Смирнов / vk.com/n_svirsky

- Медвежата сначала гуляли поодиночке и поедали ягоды. Затем их мать почувствовала что-то неладное и подозвала детенышей ближе к себе. После они обогнули меня, зашли с другой стороны. И вот тогда косолапые уже все встали в стойки, поняли, что здесь небезопасно, и быстро ушли, - передают слова фотографа Анатолия Смирнова в группе заповедника во «Вконтакте».

Оказалось, что ха этой группой медведей наблюдают уже давно. Когда-то сотрудники заповедника знали только медведицу, а потом начали замечать, что отпечатки ее лап сопровождаются двумя линиями следов ее малышей.